Itália regista 1.786 novos casos e mantém escalada de mortes diárias

Itália tem agora 35.781 mortes, mais 23 do que na quarta-feira, confirmando uma tendência do aumento diário de óbitos no país que já foi o foco da pandemia na Europa.

O número de casos ativos é neste momento de 46.780, com 2.731 pessoas internadas, mais 73 do que na quarta-feira, incluindo 246 pessoas nos serviços de cuidados intensivos.

Em isolamento domiciliário estão neste momento 43.803 pessoas.

As regiões mais afetadas nas últimas 24 horas foram Véneto, com 248 novas infeções, e Lazio, com 230 novos casos.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 978.448 mortos e quase 32 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.