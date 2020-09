Itália registou 1.370 novos casos e mais 10 mortes em 24 horas

Desde o início da pandemia em Itália, em 21 de fevereiro, já foram registadas 280.153 infeções e 35.563 mortes.

Depois de uma diminuição no número de testes, nos últimos dias, as autoridades italianas anunciaram que efetuaram 92.403 exames nas últimas 24 horas.

O número de casos ativos com o novo coronavírus em Itália é agora de 32.783, dos quais 1.903 internados (42 mais que na segunda-feira), enquanto nas unidades de cuidados intensivos estão 143 pacientes, um a mais que no dia anterior.

A região com mais casos nas últimas 24 horas é a Lombardia, com 271 contra 109 na segunda-feira, seguida da Campânia com 249 positivos e da Apúlia com 143, onde foi registado um surto numa empresa com 78 infeções.

Em sentido contrário, na província de Lazio houve uma diminuição no número de casos, com 129 contra 159 no dia anterior.

Na segunda-feira, o conselho de ministros da Itália aprovou um decreto que prorroga até o dia 07 de outubro as medidas adotadas para conter a disseminação da pandemia de covid-19, como o uso de máscara em locais fechados ou a restrição de chegadas de outros países (com a exceção que permite a reunificação de casais separados).

Além disso, as discotecas serão mantidas fechadas e a participação em grandes eventos ou em jogos de futebol não é autorizada.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 893.524 mortos e infetou mais de 27,3 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.