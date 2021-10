Itália suspende extradição de ex-Presidente da Catalunha, Carles Puigdemont

A decisão do tribunal de Sardenha deixa em suspenso a entrega do ex-presidente da Catalunha às autoridades espanholas, não tendo decretado quaisquer medidas cautelares.



Carles Puigdemont é acusado pelo Supremo Tribunal espanhol dos crimes de rebelião e apropriação de fundos, pelo papel na organização do referendo de autodeterminação da Catalunha, há 4 anos.