Itália. Turista britânico investigado após cravar nomes em parede do Coliseu

Police hunt man filmed carving names into Rome's Colosseum https://t.co/vZdgL9E0Lw pic.twitter.com/qxR9vx2paW — BBC News (World) (@BBCWorld) June 27, 2023

O britânico de 27 anos, Ivan Dimitrov, vive em Bristol e estava de férias em Roma.até ser identificado.Dimitrov escreveu entretanto uma carta ao presidente da Câmara de Roma, Roberto Gualtieri, a pedir desculpa pelo incidente e a dizer que apenas agora se apercebeu “da gravidade do ato cometido”.“Nestas linhas gostava de endereçar as minhas sinceras e sentidas desculpas aos italianos e a todo o mundo pelo dano causado a um bem que, na verdade, é uma herança de toda a Humanidade”, afirmou na missiva, publicada no jornal italianoO jovem, que enfrentará agora, elogiou ainda aqueles que “protegem o inestimável valor histórico e artístico do Coliseu com dedicação, cuidado e sacrifício”.“É com profunda vergonha que digo que”, acrescentou.O momento em que Dimitrov danifica a parede do Coliseu com as palavras “Ivan + Hayley 23” foi gravado por um visitante do monumento e partilhado no YouTube, tornando-se depois viral nas redes sociais.O turista britânico está agora a ser investigado por danos a património cultural e, se for condenado, pode ter de pagare arrisca uma pena de prisão de dois a cinco anos.A namorada de Dimitrov não está a ser investigada, apesar de poder ser considerada cúmplice do crime.O advogado do jovem, Alexandro Maria Tirelli, disse ao jornalque o seu cliente “é, mesmo o tipo de atos que no seu próprio país de origem seria severamente punido”.