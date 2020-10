Ivanka Trump entra na campanha presidencial

Nas eleições norte-americanas, o estado da Flórida é considerado essencial para a reeleição de Donald Trump. Por isso, a campanha do atual presidente tem apostado as fichas todas na conquista deste eleitorado. O enviado especial da Antena 1, Mário Rui Cardoso, acompanhou um comício, perto da cidade de Tampa, protagonizado pela filha do chefe de estado, Ivanka Trump.