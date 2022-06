IX Cimeira das Américas reflete sobre os problemas do continente

Crescimento económico, alterações climáticas, violência, pobreza e pandemia de covid-19 estarão “seguramente” em debate no encontro que decorre até 10 de junho na cidade californiana e reúne não só chefes de Estado e de Governo e ministros como também líderes da sociedade civil e empresários de todo o continente, indicou uma porta-voz da Casa Branca.



A agenda do encontro só será divulgada quando houver uma “lista final” de países com participação confirmada, de acordo com a mesma fonte.



A ausência de convite aos regimes do cubano Miguel Díaz-Canel, do venezuelano Nicolás Maduro e do nicaraguense Daniel Ortega – justificada pelos Estados Unidos por não serem democracias - desencadeou polémica durante os preparativos da cimeira, fazendo com que o presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, e outros chefes de Estado latino-americanos com eles se solidarizassem.



Alguns anunciaram, pura e simplesmente, que não estariam presentes, em protesto contra a atitude discriminatória do país anfitrião, ao passo que outros ameaçaram boicotar a cimeira, como López Obrador, que enviou uma carta ao presidente norte-americano, Joe Biden, dizendo que só participaria no encontro se todos os países do continente americano fossem convidados.



O presidente mexicano indicou que aguarda ainda uma resposta da Administração Biden, mas acrescentou que, mesmo que não vá, o México estará oficialmente representado pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Marcelo Ebrard, e que, de qualquer maneira, “as relações com os Estados Unidos vão continuar a ser boas, porque são relações de amizade”.