"Já chega". Ex-ministro da Saúde apela à debandada no Governo britânico

Sajid Javid demitiu-se na terça-feira na sequência do escândalo que envolve Chris Pincher, ex-responsável pela disciplina parlamentar dos deputados conservadores, acusado em várias ocasiões de assédio sexual.





Nos últimos dias, após várias afirmações e desmentidos de Downing Street, o primeiro-ministro acabou por reconhecer que sabia das acusações que envolviam Chris Pincher e que as desvalorizou, ao manter a confiança no deputado apesar dos casos de assédio.





“A certa altura, temos de concluir que já chega. Acho que estamos nesse ponto. (…) Concluí que o problema começa no topo e acredito que isso não vai mudar. Isso significa que cabe-nos a nós, que estamos numa posição de responsabilidade, contribuir para essa mudança”, afirmou Javid esta quarta-feira perante os deputados e o primeiro-ministro.





Considerado um possível candidato para substituir Boris Johnson na liderança do Partido Conservador, Sajid Javid elencou a série de escândalos que envolveram o Governo ao longo dos últimos meses, desde logo a quebra das regras em vigor durante o confinamento.





“Continuei a dar o benefício da dúvida. E esta semana, de novo, temos mais uma razão para questionar a verdade e a integridade do que nos foi dito”, acrescentou.

“Andar na corda bamba”





Na visão do ministro demissionário, “não é justo” que os ministros sejam obrigados a defender argumentos que depois são desmentidos pelo chefe de Governo.





“Não é justo para com os meus colegas parlamentares, que carregam o peso da preocupação dos eleitores. (…) Não é justo para com os membros e eleitores conservadores que, com razão, esperam melhores padrões do partido que apoiaram”, afirmou.







Sobre os ministros e responsáveis que se mantêm no Governo, Javid percebe que existem vários motivos e justificações: “Sei que é uma escolha difícil. Mas sejamos claros – não fazer nada também é uma decisão”, acrescentou.





“A governação eficaz requer inevitavelmente lealdade e responsabilidade coletiva. Instintivamente, sou um bom jogador de equipa e estive completamente focado em governar de forma eficaz no último ano. Mas andar na corda bomba entre a lealdade e a integridade tornou-se impossível nos últimos meses”, disse ainda o ex-ministro.