Já começou a ciberguerra entre EUA e Rússia

RTP27 Fev, 2019, 14:27 / atualizado em 27 Fev, 2019, 14:34 | Mundo

U.S. Cyber Command, com o serviço de inteligência a cargo da NSA (National Security Agency) e, segundo Internet Research Agency, sediada em São Petersburgoe alegadamente controlada por um oligarca russo próximo do presidente Putin) . A operação foi levada a cabo pelo, com o serviço de inteligência a cargo da NSA () e, segundo artigo publicado no Washington Post , visou retaliar contra alegadas ingerências nas eleições intercalares norte-americanas de 2018 por parte da IRA (, sediada em São Petersburgoe alegadamente controlada por um oligarca russo próximo do presidente Putin) .





Fontes citadas por aquele diário afirmam que as agências norte-americanas envolvidas "basicamente colocaram a IRA offline (...), fecharam-na". A operação terá sido a primeira de carácter ofensivo conduzida por qualquer organização norte-americana contra a Rússia.







Embora o Pentágono tenha considerado a operação bem sucedida, especialistas citados pelo Washington Post põem em dúvida a eficácica dessa paralisação temporária. Um deles, Thomas Rid, professor da Johns Hopkins University, afirma: "Uma operação assim seria mais uma alfinetada que é mais irritante do que dissuasória a longo prazo".





Do lado russo, o porta-voz do Kremlin Dmitry Peskov desvalorizou o ciberataque, dizendo que "há um número enorme de ciberataques contra diversas organizações russas, entidades legais e pessoas individuais" a partir do território dos Estados Unidos. E sublinhou que esse facto reafirma a necessidade de uma "internet soberana" na Rússia.