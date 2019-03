Já decorre vacinação da comunidade portuguesa na cidade da Beira

Foto: Reuters

Sobre os dados da cólera, o diretor-geral Adjunto do Instituto Nacional de Saúde de Moçambique confirma um total de quase 300 casos de cólera depois da passagem do ciclone Idai.



O enviado da Antena 1 à região afetada pelo ciclone Idai, José Manuel Rosendo, conta-nos o que está a ser feito no terreno relativamente à vacinação.