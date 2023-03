Já foram devolvidos a Cuba 2.601 migrantes ilegais em 2023

Só na quinta-feira foram transferidos das Bahamas 128 cidadãos cubanos - 106 homens, 20 mulheres e dois menores - elevando o número de deportações daquele país para 459 só este ano, de acordo com a agência de notícias cubana Prensa Latina.

Um dia antes, o departamento governamental deu conta da deportação de 41 "balseros" (migrantes ilegais que viajam em embarcações pouco seguras) cubanos dos Estados Unidos, que tinham participado em cinco viagens ilegais e foram intercetados no mar pela guarda costeira norte-americana.

As autoridades cubanas dizem que continuam empenhadas numa "migração regular, segura e ordeira" e insistem no "perigo e nas condições de risco de vida colocadas pelas partidas ilegais do país por via marítima".

Além das Bahamas e dos EUA, este ano, migrantes ilegais foram também deportados para Cuba das Ilhas Caimão, da República Dominicana e do México.

No caso dos Estados Unidos, desde 1 de outubro, que marca o início do ano fiscal, a guarda costeira norte-americana intercetou mais de 5.740 cubanos.

Washington implementou uma política, no início de 2023, para receber mensalmente 30 mil migrantes da Venezuela, Haiti, Cuba e Nicarágua.

No entanto, prevê a expulsão imediata para o México dos migrantes indocumentados destes mesmos países que tentem atravessar ilegalmente a fronteira sul do país.

O México, por seu lado, concordou admitir 30 mil migrantes por mês que sejam expulsos de território norte-americano.