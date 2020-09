Já morreram 90 das 270 baleias piloto na Tasmânia, no sul da Austrália

Estão a ser utilizados equipamentos empurrar as baleias para zonas mais profundas do oceano. 25 já foram devolvidas a alto mar.



Em média, as baleias-piloto conseguem sobreviver até quatro dias nestas condições.



Os biólogos temem que todas as 270 possam vir a perder a vida.

Há mais de 10 anos que não era identificado um fenómeno do género com esta dimensão, na Austrália, onde é comum as baleias ficarem pressas junto à costa.