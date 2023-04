Já saíram do Sudão 11 portugueses. Restantes também de saída mas longe dos conflitos

Onze portugueses estão no Djibuti e os restantes dez estão longe dos conflitos, a caminho das fronteiras.Há apenas um português que tenciona continuar no país, mas na zona sul, afastado das áreas de violência. Uma informação revelada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho.O Governo estuda agora a melhor forma de resgatar os portugueses que estão a caminho da fronteira, tendo em conta que a segurança é a principal preocupação.Josep Borrell revela que mais de um milhar de europeus já foram resgatados deste país desde que começaram as hostilidades.