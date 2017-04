Já são conhecidas as nacionalidades das vítimas de Estocolmo

Nuno Patrício - RTP 09 Abr, 2017, 16:23 / atualizado em 09 Abr, 2017, 16:41 | Mundo

O atentado foi efetuado com o uso de um camião que atropelou várias pessoas no centro da cidade.



As autoridades dizem agora que o homem que efetuou o ataque estava já referenciado pelas autoridades suecas, e foi intimado a sair do país em dezembro.



Segundo a informação disponibilizada. O homem de 39 anos, natural do Uzbequistão, tinha na altura quatro semanas para sair do país.O presumível autor do ataque pediu, em 2014, residência permanente, mas foi-lhe recusada.Em fevereiro último, as autoridades dizem ter perdido o rasto a este elemento, até esta sexta-feira.