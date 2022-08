Já são mais de mil as vítimas mortais das fortes monções no Paquistão

As chuvas torrenciais e as inundações já destruíram mais de um milhão de casas. As autoridades temem que se viva uma tragédia ainda maior do que a de 2010, a pior na história do país, quando morreram mais de duas mil pessoas e um quinto do território ficou submerso.