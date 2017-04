Já se "joga" para a segunda volta nas presidenciais francesas

O candidato centrista arrecadou 23,9% dos votos e a candidata da extrema-direita 21,4%, quando estavam apurada a quase totalidade dos sufrágios na primeira volta do ato eleitoral.



Em terceiro lugar ficou o conservador François Filon, com 19,9%, enquanto Jean-Luc Mélenchon (esquerda) obteve 19,6% dos votos.



O candidato liberal recebeu o apoio de outros candidatos presidenciais derrotados e, de acordo com projeções, derrotará a candidata de extrema-direita com mais de 60 por cento dos votos, na segunda volta.



Emmanuel Macron e Marine Le Pen avançam para a segunda volta a 7 de maio.



O rescaldo da noite eleitoral na Antena 1 com o jornalista Mário Rui Cardoso e o destaque para as reações e os testemunhos ao vivo recolhidos pelo repórter Frederico Moreno, na capital francesa.



O atual presidente francês Fançois Hollande felicitou Macron. O governo alemão também, Jean Claude Junkcer fez o mesmo. O ministro português Augusto Santos Silva também e disse esperar a derrota de Le Pen na segunda volta.