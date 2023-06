"Já vencemos?". Presidente da Câmara de Kiev em rota de colisão com o presidente ucraniano

O chefe do departamento de segurança de Kiev está em prisão domiciliária na sequência da auditoria.O presidente da Câmara de Kiev, Vitali Klitschko, recorreu ao Telegram para criticar as investigações em curso sobre a situação dos abrigos. Condenou as “buscas intermináveis” que estão a dificultar a gestão eficiente da cidade., refere o responsável.Klitschko não menciona diretamente o presidente ucraniano, mas critica a decisão e considera que ainda é cedo para encetar batalhas políticas enquanto o conflito com a Rússia ainda perdura.

“Já vencemos? Não temos outros desafios? O principal problema é Klitschko? Alguém está ansioso por assumir novamente o controlo da capital”, acusa o responsável local. Acrescenta que estas lutas políticas "estão a fazer o povo de Kiev de refém".





Vitali Klitschko é presidente da Câmara de Kiev há nove anos. Antes do início da invasão russa, em fevereiro de 2022, era considerado um dos maiores opositores de Volodymyr Zelensky.

Já no final do ano passado, o presidente ucraniano tinha acusado o presidente da Câmara de Kiev de incompetência na assistência às populações para o acesso a fontes de energia.

Na altura, Vitali Klitschko reconhecia que partilhava parte da responsabilidade pelas falhas, mas que havia outros culpados a apontar, nomeadamente responsáveis indicados pelo próprio presidente.