Jabalyia. Nações Unidas classificam novo ataque como "mais uma atrocidade"

REUTERS/Anas Al-Shareef

O local foi hoje alvo de uma segunda investida israelita, em menos de 24 horas.



O novo ataque já foi condenado pelas Nações Unidas que o classificam como mais uma atrocidade, como nos conta a jornalista Diana Craveiro.



As autoridades egípcias prepararam um hospital de campanha para receber os palestinianos feridos junto à fronteira de Rafah, sendo que os casos graves ou que precisem de cuidados especiais vão ser transferidos para outros hospitais.



Da Faixa de Gaza chega a notícia de que o único hospital que trata doentes com cancro foi obrigado a encerrar por falta de combustível.



Esta unidade hospitalar foi atingida pelos bombardeamentos israelitas no início desta semana e ficou hoje sem combustível.



O cenário em Gaza torna-se cada vez mais difícil do ponto de vista humanitário.