Jack Teixeira. Suspeito da fuga de documentos secretos americanos foi detido

O suspeito chama-se Jack Teixeira e foi preso num residência no Estado do Massachusetts, onde a polícia está a recolher material. Teixeira trabalhava num base militar onde eram armazenados documentos confidenciais. Fazia parte de um grupo que partilhava jogos na Internet e foi aí que começou a divulgar os documentos secretos do Pentágono.