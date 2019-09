Jacques Chirac. EUA apenas hoje apresentaram condolências

Lusa29 Set, 2019, 22:36 | Mundo

"Em nome do povo americano, desejo apresentar as minhas mais profundas condolências à família Chirac e ao povo de França pela morte do antigo Presidente francês Jacques Chirac", disse o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, num comunicado.

Pompeo lembrou que Chirac estudou e trabalhou nos Estados Unidos, quando era jovem, país sobre o qual disse, citou o secretário de Estado no comunicado: "um país que eu amo, que admiro, que respeito e que conheço muito bem".

"Tendo dedicado a sua vida ao serviço público, o antigo Presidente Chirac trabalhou incansavelmente para defender os valores e ideais que compartilhamos com França", pode ler-se também no comunicado.

E Pompeo conclui: "Nunca esquecermos que o Presidente Chirac foi o primeiro chefe de Estado a viajar para os Estados Unidos após os horríveis ataques de 11 de setembro de 2001. Os Estados Unidos e a França estiveram lado a lado para promover a democracia e a paz no mundo, um relacionamento duradouro que continua até hoje".

Mike Pompeo não fez qualquer referência à oposição do Presidente francês ao conflito no Iraque em 2003. A recusa na altura em participar na guerra liderada por Washington provocou tensões entre os dois países durante vários anos.

O secretário de Estado foi o primeiro responsável do Governo dos Estados Unidos a reagir à morte de Jacques Chirac, no poder de 1995 a 2007 e que morreu na quinta-feira aos 86 anos.

O antigo presidente dos Estados Unidos George W. Bush, o "arquiteto" da intervenção no Iraque, também não se manifestou, ao contrário do seu antecessor, Bill Clinton, que elogiou na quinta-feira o estadista "audacioso e talentoso".

A Casa Branca indicou hoje que o país será representando nas cerimónias oficiais, marcadas para segunda-feira, pela embaixadora em França, Jamie McCourt.

Cerca de três dezenas de chefes de Estado e de governo, incluindo o Presidente russo, Vladimir Putin, são esperados em Paris na segunda-feira.