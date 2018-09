Jair Bolsonaro esfaqueado durante ação de campanha

Foto: EPA

Num vídeo gravado na cama do hospital, o candidato agradeceu aos médicos e assumiu que não está surpreendido com o que aconteceu. Bolsonaro vai continuar internado no hospital durante os próximos dias.



O médico Luiz Henrique Borsato conta que a situação é grave, mas estável e que Jair Bolsonaro sofreu várias lesões nos intestinos. O autor do ataque é um homem de 40 anos, que não tem qualquer filiação partidária.



Ele disse à polícia que decidiu atacar Jair Bolsonaro porque não concorda com as ideias do candidato. O presidente Michel Temer já pediu tolerância a todos os candidatos que estão no terreno e espera agora pela recuperação total do candidato atacado.