Jair Bolsonaro mantém liderança nas sondagens

Lusa26 Set, 2018, 21:30 | Mundo

Em segundo lugar surge o candidato Fernando Haddad (20%), seguido de Ciro Gomes (8%), Geraldo Alckmin (7%) e Marina Silva (3%).

A sondagem mostrou que Bolsonaro está atrás dos três principais adversários nas projeções de cenários para a segunda volta, mas quando os eleitores foram questionados sobre quem acham que será o próximo Presidente brasileiro, independentemente de sua preferência de voto, o candidato da extrema-direita foi citado por 44% dos entrevistados.

Outros 20% disseram que acreditam na vitória de Fernando Haddad. Ciro Gomes é o terceiro candidato (8%) mais citado como provável ganhador do pleito eleitoral, seguido de perto por Geraldo Alckmin (7%).

Se a eleição fosse agora nenhum candidato atingiria mais de 50% dos votos válidos (que excluem votos brancos e nulos), dado que indica que haverá uma segunda volta nas presidenciais do Brasil.

O Ibope também concluiu que três em cada dez brasileiros cogitam a ideia de mudar de voto para evitar que um candidato indesejado ganhe.

"Entre os eleitores, 28% afirmam que a probabilidade de deixar de votar no candidato de sua preferência para evitar que um candidato que ele não gosta vença a eleição é alta ou muito alta", lê-se na pesquisa.

Bolsonaro permanece como o candidato com maior rejeição, tendo 44% dos entrevistados afirmado que não votariam nele de forma alguma.

Em seguida, com o mesmo percentual de rejeição, aparecem Fernando Haddad e Marina Silva, mencionados por 27% dos entrevistados. Geraldo Alckmin, com 19%, e Ciro Gomes, com 16%, são os candidatos com menores índices de rejeição.

A pesquisa ouviu 2.000 eleitores em 126 municípios no último sábado (22), domingo (23) e segunda-feira (24). O nível de confiança da sondagem é de 95%.