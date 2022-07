Jair Bolsonaro oficializou a recandidatura à presidência do Brasil

Reuters

Numa convenção do Partido Liberal, no Rio de Janeiro, e sob o mote "Pelo bem do Brasil", Bolsonaro prometeu que, se for reeleito, vai manter o programa de apoios sociais que garante 600 reais por mês - cerca de 100 euros - aos brasileiros de baixos rendimentos