Jair Bolsonaro pode estar infectado com o novo coronavírus

Na Austrália, a cidade de Melbourne voltou a entrar em quarentena depois de um aumento exponencial do número de infetados.



No Brasil, Jair Bolsonaro diz que pode estar infectado com o novo coronavírus. O Presidente brasileiro tem sintomas e deve conhecer hoje os resultados do teste que fez na segunda-feira à noite.