Jamal Khashoggi. Justiça saudita reduz penas a condenados

Cinco réus foram condenados a 20 anos de prisão e outros três a penas que variam enrte os 7 e os 10 anos.A informação foi avançada pela agência de notícias oficial a partir de Riad, citando os serviços do procurador-geral saudita.A relatora especial da ONU para execuções sumárias, Agnès Callamard, disse que se trata de um novo ato no que designa por "paródia de justiça". Ficou a saber-se das condenações, mas não se sabe quem são os condenados.A noiva de Jamal Khashoggi, disse que se trata de uma farsa e que as autoridades sauditas encerraram o caso sem que o mundo soubesse a verdade sobre quem é o responsável pelo assassinato de Jamal Khashoggi.A organização Repórteres Sem Fronteiras também denunciou a decisão da justiça saudita, lembrando que foi um julgamento sem público, nem jornalistas, e que não permitiu saber a verdade sobre o que aconteceu no consulado saudita em Istambul,onde Jamal Khashoggi foi assassinado, e quem deu as ordens para que o crime fosse cometido.Esta decisão da justiça surge depois de os filhos de Kashoggi terem dito que perdoam os assassinos e de o jornal Washington Post ter revelado que receberam casas e pagamentos mensais de vários milhões de dólares. Uma informação que a família desmentiu.





Mais pormenores com a jornalista Ana Jordão.