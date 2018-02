James Mattis anuncia que `sonhadores` das forças armadas dos EUA não serão deportados

Lusa09 Fev, 2018, 08:15 | Mundo

Em declarações a um grupo de jornalistas no Pentágono, Mattis indicou que falou hoje com a sua homóloga do Departamento de Segurança Nacional, Kirstjen Nielsen, para confirmar que nenhum militar no ativo corre perigo" de deportação.

"Quem se alistou, esteja no ativo ou na reserva (...) não está sujeito a qualquer tipo de deportação", esclareceu o general, recusando entrar em detalhes.

De acordo com os últimos dados oficiais, dos cerca de 690.000 'sonhadores' que estão atualmente abrangidos pelo programa DACA (Deferred Action Childhood Arrival), 900 estão nas forças armadas.

O referido programa, que protege pessoas que chegaram aos Estados Unidos de forma ilegal quando eram crianças, foi impulsionado em 2012 pelo então presidente norte-americano, Barack Obama.

Em setembro passado, o sucessor de Obama, Donald Trump, ameaçou acabar com o programa e convidou o Congresso a encontrar uma solução permanente antes que o DACA seja suspenso, a 5 de Março.