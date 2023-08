Foto: REUTERS/Kim Kyung-Hoon

O Japão está a acusar a China de esta estar a exercer pressão sobre as descargas de águas de Fukushima no Oceano Pacífico. A população chinesa está preocupada com os efeitos destas descargas e não tem poupado o Japão com pedidos para que a água radioativa não seja deitada ao mar.