Japão anuncia novas sanções contra a Bielorrússia

O governo japonês vai congelar os ativos do Belagroprombank, do Bank Dabrabyt e do Banco de Desenvolvimento da República da Bielorrússia a partir de 10 de abril, informou o Ministério dos Negócios Estrangeiros, em comunicado.

Estas sanções juntam-se a outras anteriormente adotadas pelo país asiático contra a Bielorrússia, que incluem restrições ao comércio externo com o território, tais como a proibição de exportação de semicondutores e outros bens com potencial militar, e o congelamento dos fundos do Presidente bielorrusso, Alexander Lukashenko, bem como de outros responsáveis políticos e oligarcas.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas a Moscovo.