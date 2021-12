Japão cancela suspensão de reservas em voos vindos do estrangeiro

Tóquio tinha pedido às companhias aéreas na quarta-feira que suspendessem todas as novas reservas no seu território durante um mês devido a preocupações sobre a variante Omicron, uma decisão que afetava tanto os cidadãos japoneses como os residentes estrangeiros.



Mas a decisão será alterada para permitir que os japoneses regressem a casa, anunciou o Governo japonês.



"Este pedido causou confusão entre os interessados, pelo que o primeiro-ministro pediu ao Ministério dos Transportes que revisse a questão a fim de ter em conta os pedidos dos cidadãos japoneses" que querem regressar ao arquipélago, disse o porta-voz do governo Hirokazu Matsuno.



O Japão anunciou na segunda-feira que iria fechar as suas fronteiras a todos os visitantes estrangeiros, apenas três semanas depois de ter flexibilizado algumas restrições para permitir a entrada de viajantes de negócios, estudantes e estagiários estrangeiros.



Tinha também decidido na terça-feira fechar as suas fronteiras a todos os estrangeiros de 10 países da África Austral, incluindo a África do Sul, onde a variante Omicron foi identificada pela primeira vez.



O Japão tem sido relativamente pouco afetado pela pandemia, com cerca de 18.350 mortes desde o início de 2020. Evitou também medidas rigorosas de contenção, ao contrário de muitos outros países.



Após um início lento, a campanha nacional de vacinação acelerou e quase 77% da população do país já recebeu duas injeções.