Japão começa a despejar para o Pacífico água contaminada da central de Fukushima

É mais de um milhão de toneladas de água radioativa que será lançada para o mar.



As descargas vão ser feitas em várias fases. A primeira vai durar aproximadamente dezassete dias, a um ritmo de quinhentos mil litros por dia.



A medida foi aprovada há dois anos e é vista pelo governo japonês como necessária para a recuperação da central, mas tem sido contestada pla China e pela Coreia do Sul.



Recorde-se que a central de Fukushima sofreu um colapso há doze anos, depois do sismo e do tsunami que atingiram o Japão.