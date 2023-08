Japão começou a despejar águas residuais de Fukushima no Pacífico

Foto: Kyodo via Reuters

Esta operação por parte das autoridades japonesas teve autorização da Agência Internacional de Energia Atómica, mas os países vizinhos, China e Coreia do Sul, não estão nada satisfeitos com esta decisão.



Os trabalhos decorrem desde as 5h00 desta quinta-feira.



A água dos reservatórios da central de Fukushima foi usada para arrefecer os núcleos dos reatores nucleares no desastre de março de 2011. Um terramoto seguido de tsunami fez com que os núcleos de três dos seis reatores derretessem e contaminassem as terras próximas da central nuclear.