Japão desafia Coreia do Norte a dar passos concretos para desnuclearização

13 Mar, 2018

Shinzo Abe falou aos jornalistas antes de uma reunião em Tóquio com o chefe dos serviços de inteligência da Coreia do Sul, Suh Hoon.



Suh Hoon, que fez parte da delegação sul-coreana que se encontrou com Kim Jong-un em Pyongyang, capital da Coreia do Norte, está em Tóquio para informar as autoridades nipónicas sobre os desenvolvimentos com o país vizinho.



Na sequência da reaproximação iniciada com os Jogos Olímpicos de Inverno na Coreia do Sul, uma delegação deste país esteve na semana passada com Kim Jong-un.



O conselheiro para a segurança da presidência sul-coreana, Chung Eui-yong, que dirigia a delegação, divulgou depois que Pyongyang aceitou suspender os ensaios nucleares e balísticos se houver conversações com os Estados Unidos da América sobre o programa nuclear.



O presidente norte-americano, Donald Trump, aceitou a proposta de diálogo. O encontro será o primeiro da história entre líderes dos Estados Unidos e da Coreia do Norte.



Nos últimos meses, Trump e o líder norte-coreano têm estado envolvidos numa escalada de retórica que progressivamente ficou mais violenta e bélica, com ambos a lançarem ameaças de um potencial ataque nuclear.



Seul também anunciou uma cimeira entre as duas Coreias para o final de Abril.