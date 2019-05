Japão diz que novo teste de mísseis de Pyongyang violou resoluções da ONU

Lusa10 Mai, 2019, 07:12 | Mundo

A Coreia do Norte disparou na quinta-feira dois mísseis de curto alcance a distâncias de 270 e 420 quilómetros, respetivamente, o segundo teste em cinco dias, o que constitui mais um sinal de que este país estará a retomar o seu programa de armas nucleares.

Em conferência de imprensa, o ministro japonês da Defesa, Takeshi Iwaya, indicou que os mísseis disparados na quinta-feira "parecem ser do tipo balístico de curto alcance", de acordo com dados disponíveis às autoridades japonesas.

O novo teste, que o governante descreveu como "lamentável", é uma "óbvia violação das resoluções do Conselho de Segurança da ONU", frisou.

O Ministério da Defesa do Japão já garantiu, no entanto, que nenhum dos mísseis da Coreia do Norte chegou perto da costa do país.

O lançamento deste tipo de projéteis viola as resoluções das Nações Unidas, que proíbem a Coreia do Norte de testar qualquer tipo de mísseis balísticos, e coincide com a visita a Seul de Stephen Biegun, enviado especial dos Estados Unidos.