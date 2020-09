Japão e China comprometem-se a melhorar relações bilaterais

Suga e Xi concordaram em trabalhar juntos para resolver questões regionais e internacionais, anunciou um porta-voz do Governo japonês, no final da conversa entre os líderes daquelas que são a terceira e a segunda economia mundiais, respetivamente.

Durante a conversa, Suga disse a Xi que considera os laços bilaterais "extremamente importantes", enquanto o Presidente chinês expressou a sua vontade de avançar no estreitamento dos laços entre estes dois países vizinhos.

O chefe do Governo japonês transmitiu a Xi a sua preocupação com as frequentes incursões de navios chineses nas remotas ilhas de Senkaku (conhecidas na China pela designação de Diaoyu), apropriadas pelo Japão em 2012 e cuja soberania é reivindicada por Pequim.

O porta-voz do Governo japonês acrescentou que Suga e Xi não abordaram uma possível visita em breve do líder chinês ao Japão, que chegou a estar programada para a primavera passada, mas que foi cancelada devido à pandemia de covid-19.

Depois de assumir o cargo, na semana passada, Suga disse que uma das suas prioridades de política externa será tornar a área do Indo-Pacífico "livre e aberta", um termo ambíguo cunhado pelo seu antecessor, Shinzo Abe, para definir a estratégia do Japão para conter a influência crescente da China na região.

O novo primeiro-ministro japonês foi nomeado para o cargo no dia 16, após a renúncia de Abe por motivos de saúde e, desde então, tem realizado rondas de contactos diplomáticos por telefone com alguns dos países que representam interesses prioritários do Japão.

Logo após a posse, Suga contactou o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, país do qual o Japão é o principal aliado na região e que mantém um prolongado conflito comercial com Pequim.

Suga também teve conversas telefónicas com o Presidente da Rússia, Vladimir Putin, e com o líder sul-coreano, Moon Jae-in, para além de vários líderes europeus.