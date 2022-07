Japão. Ex-primeiro-ministro Shinzo Abe baleado durante comício

Foto: Yonhap via EPA

No Japão, o antigo primeiro ministro, Shinzo Abe foi baleado. Os disparos aconteceram durante uma comício em Nara. No local, já não apresentava sinais de vida mas a morte ainda não foi confirmada pelos meios oficiais. Um homem suspeito de ser o autor do ataque foi detido e está a ser interrogado.