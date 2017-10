Japão lança com sucesso o último satélite de sistema de localização

Lusa10 Out, 2017, 07:51 | Mundo

A Agência Aeroespacial do Japão (JAXA) e a empresa Mitsubishi Heavy Industries lançaram o satélite de comunicações Michibiki 4 a bordo de um foguetão nipónico H-IIA, a partir do centro espacial da ilha de Tanegashima, situada na prefeitura de Kagoshima, no sudoeste do país, às 07:01 (23:01 de segunda-feira em Lisboa).

O lançamento e o voo do veículo espacial decorreram "conforme planeado", tal como sucedeu com a separação do satélite, "confirmada aproximadamente 28 minutos e 20 segundos depois do lançamento", informou a JAXA num comunicado.

Trata-se do segundo aparelho deste tipo que o Japão lança no âmbito do seu sistema de satélites que operam a uma altitude de entre 33.000 e 39.000 quilómetros sobre a Terra, e cuja função é corrigir os sinais de navegação global para uso complementar do sistema de posicionamento global (GPS) norte-americano.

O primeiro Michibiki (termo que pode ser traduzido como `guia` ou `orientação`) foi lançado em setembro de 2010.

Com esta rede, os utilizadores de `smartphones` e de assistentes de navegação em veículos vão receber informação mais precisa sobre os mapas das aplicações.

O GPS, propriedade dos Estados Unidos, tem uma margem de erro de cerca de dez metros, a qual será reduzida a entre um metro e seis centímetros quando os dois sistemas funcionarem em simultâneo.

O Governo japonês planeia, além disso, utilizar estes satélites para estabelecer uma rede que garanta as comunicações quando as redes tradicionais deixarem de funcionar devido a um desastre natural.

Neste âmbito, tem previsto lançar mais três satélites até 2023, os quais irão complementar os quatro da sua rede de posicionamento para o estabelecimento deste sistema de emergência.