Japão lança satélite de recolha de informações para detetar mísseis norte-coreanos

O foguetão H2A, lançado pela Mitsubishi Heavy Industries Ltd., descolou do Centro Espacial de Tanegashima, no sudoeste nipónico, com um satélite ótico, como parte do trabalho de reconhecimento de Tóquio para reforçar a capacidade militar.

O satélite pode captar imagens mesmo em condições meteorológicas adversas.

Tóquio, que iniciou o programa de recolha de informações por satélite depois de um míssil norte-coreano ter sobrevoado o Japão em 1988, quer criar uma rede de 10 satélites para detetar e emitir alertas precoces sobre possíveis lançamentos de mísseis.

O Governo de Fumio Kishida, no âmbito da estratégia de segurança nacional adotada em 2022, quer ter disponíveis mísseis Tomahawk de longo alcance fabricados nos EUA e outros mísseis de cruzeiro já no próximo ano, para aumentar a capacidade de ataque.

Esta política, que rompe com o princípio do pós-guerra de um país exclusivamente dedicado à autodefesa, deve-se ao rápido avanço do armamento na China e na Coreia do Norte.

A descolagem de hoje foi acompanhada de perto, antes do lançamento planeado do novo foguetão H3, desenvolvido pela Mitsubishi Heavy e pela Agência de Exploração Aeroespacial do Japão como sucessor do H2A.

O primeiro voo de teste do novo foguetão falhou no ano passado.

O foguetão H2A de combustível líquido, operado pela Mitsubishi Heavy, com dois sub-foguetões de combustível sólido, tem 41 lançamentos consecutivos alcançados, desde que viu fracassada uma tentativa em 2003.