Japão liberta águas de Fukushima. China retalia ao bloquear todas as importações de peixe

A intenção do Japão é libertar, ao longo dos próximos 30 anos, mais de um milhão de toneladas de água armazenadas na central nuclear.Para a China, que tem criticado o plano desde que este foi lançado, há dois anos, o despejo é. O país acredita também que Tóquio está a “passar às próximas gerações da humanidade uma ferida aberta”.Por esta razão, o departamento alfandegário da China anunciou que a proibição, já em vigor, das importações de Fukushima será agoraA decisão deverá ter impacto na economia japonesa e Tóquio já admitiu que os negócios deste setor terão uma quebra “significativa”. Em conjunto, a– o equivalente a cerca de metade das exportações deste país insular.Apesar de os especialistas em energia nuclear da ONU terem aprovado o plano japonês para a libertação de águas residuais, alguns críticos pedem que sejam realizados mais estudos e apelam à suspensão do plano.

Tensão política pode estar na origem da decisão

A decisão tomada pela China pode, contudo, não se dever apenas a preocupações económicas. Vários analistas acreditam que está também em causa, com a proximidade do Japão aos Estados Unidos e o apoio de Tóquio à independência de Taiwan, território reclamado por Pequim.“Este incidente é mais um sintoma do que uma causa da degradação das relações sino-japonesas”, considerou à BBC o especialista em política externa chinesa Neil Thomas. “Pequim poderia não ter armado tanta confusão com a libertação das águas se a sua relação com Tóquio estivesse melhor”.Não se espera, porém, que o Japão reaja à retaliação da China. “Apesar de o Governo do Japão estar profundamente preocupado com aquilo que considera ações agressivas do Partido Comunista Chinês, percebe que”, defendeu, por sua vez, o professor especialista em política externa japonesa James Brown.Há também quem considere que a proibição de importação de peixe e marisco japoneses por parte da China não vem para ficar, já que o país tem enfrentado crescentes dificuldades económicas.

Coreia do Sul também tem importações bloqueadas

Seoul tem também, há bastante tempo, as importações de peixe e marisco japoneses bloqueadas. Esta quinta-feira, dia em que começaram a ser despejadas as águas residuais, o Governo sul-coreano reagiu com cautela., afirmou o primeiro-ministro Han Duck-soo.Na terça-feira, cidadãos sul-coreanos manifestaram-se contra a libertação das águas de Fukushima e tentaram mesmo invadir a embaixada japonesa. Também em Hong Kong e em Tóquio se realizaram protestos.Desde que um tsunami destruiu a central nuclear de Fukushima, em 2011, que tem sido lançada água nos seus reatores, de modo a diminuir a temperatura dos mesmos. O processo leva a que a central produza água contaminada diariamente, sendo armazenada em tanques.A partir de agora,, que será despejada ao longo das próximas três décadas.

