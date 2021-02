Japão. Mulheres podem participar nas reuniões mas caladas

O secretário-geral do PLD, Toshihiro Nikai, apresentou uma proposta para permitir que cinco parlamentares do sexo feminino participem nas reuniões da cúpula do partido, normalmente apenas assistidas por homens, mas com uma condição: não podem intervir.





Nas palavras de Nikai, de 82 anos, chegou a hora de dar às mulheres do partido mais destaque nas reuniões importantes, desde que não falem durante as mesmas.





Atualmente, só dois dos 12 membros do Conselho do partido e apenas três dos 25 membros do Conselho Geral são mulheres.



De forma a responder às críticas por ser dominado por homens, o PLD, no poder a maior parte do tempo desde 1955, propôs que as parlamentares participassem nas reuniões do Conselho enquanto observadoras.





A ideia, segundo Toshihiro Nikai afirmou numa conferência de imprensa na terça-feira, é trazer uma perspetiva feminina às reuniões, onde só participam homens. O líder conservador sublinhou ainda que era importante que membros do partido do sexo feminino "vissem" o processo de tomada de decisão, segundo citou a Reuters.



"É importante que entendam na totalidade o tipo de discussões que estão a acontecer. Ver o que se passa, é disso que se trata", disse.





Embora não possam falar e intervir de qualquer forma nas reuniões, as mulheres, de acordo com a proposta, podiam enviar as suas ideias e opiniões posteriormente à secretaria.



Discriminação no partido



A proposta de Toshihiro Nikai surgiu um dia depois de Tomomi Inada, uma ex-ministra da Defesa, ter sugerido que as mulheres pudessem participar nas reuniões importantes do partido. Já em 2020, Inada afirmou que o Japão era uma "democracia sem mulheres" depois de o atual primeiro-ministro japonês, Yoshihide Suga, ter nomeado apenas duas mulheres para o Governo.



"As mulheres representam metade da população do Japão e 40 por cento dos membros de base do PLD", disse Inada, na altura. "Se as mulheres não têm um lugar para discutir as políticas que desejam aprovar, a democracia do Japão não pode deixar de ser tendenciosa".







Mas a tentativa de lidar com a enorme diferença de género no Partido Liberal Democrata parece não ter sido bem sucedida ao não permitir que os membros do sexo feminino intervenham e participem ativamente nas reuniões, tal e qual como os homens.





Já esta semana, após a proposta do secretário-geral, um grupo de parlamentares do sexo feminino do PLD pediu a Nikai para aumentar a proporção de mulheres nos cargos importantes do partido. Além disso, a proposta foi ridicularizada nas redes sociais e por vários parlamentares da oposição.





"O chauvinismo masculino e a discriminação contra as mulheres sempre fizeram parte do PLD", escreveu um utilizador no Twitter, mencionado pelo , escreveu um utilizador no Twitter, mencionado pelo Guardian





Recorde-se que esta proposta surge no seguimento da polémica no comité organizador dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, no início de fevereiro, quando Yoshiro Mori, fez comentários sexistas, afirmando que "as mulheres têm dificuldade em ser concisas", durante uma reunião do organismo a que presidia.



O então presidente do comité organizador de Tóquio2020 demitiu-se do cargo uma semana depois de ter afirmado que "as mulheres falam demasiado" e que, por isso, "em conselhos com muitas mulheres, as reuniões levam muito tempo", sendo necessário "assegurar que o tempo de antena delas é restringido de alguma forma".



"As reuniões dos conselhos de administração com a presença de muitas mulheres demoram demasiado tempo. Se for aumentado o número de membros femininos e o tempo de intervenção não for limitado, será mais difícil concluí-las, o que é irritante", sustentou Mori.



O ex-dirigente disse ainda que "as mulheres têm espírito competitivo" e, "se uma levanta a mão [para poder intervir], as outras sentem-se na obrigação de também falarem", fazendo com que as reuniões demorem muito tempo a concluir.



O também antigo primeiro-ministro japonês notou que "o comité organizador [dos Jogos Olímpicos Tóquio2020] tem sete mulheres, mas elas sabem colocar-se no seu lugar", um comentário que motivou sorrisos entre vários responsáveis presentes na reunião e espoletou críticas e pedidos de demissão.







As questões de diferença de género no Japão refletem-se na composição de Câmara Baixa do Parlamento, onde apenas 9,9 por cento dos parlamentares são mulheres, bem abaixo da média internacional de 25,1 por cento, de acordo com a União Interparlamentar, a organização global dos parlamentos nacionais.





O Japão ocupa o 121.º lugar no mais recente relatório do Fórum Económico Mundial sobre a igualdade de género, entre 153 países, e o 131.º na proporção de mulheres em lugares de topo em empresas, política e administração pública.