Japão. Partido Conservador saiu reforçado das eleições parlamentares

No Japão, o partido conservador atualmente no poder, saiu reforçado das eleições parlamentares deste domingo. O Partido Liberal Democrático deverá eleger entre 70 a 83 lugares dos 125 que estavam a ser votados na câmara alta do parlamento japonês. Fica assim reforçada a confiança na coligação governamental liderada pela força política a que pertencia Shinzo Abe, o ex-Primeiro-Ministro assassinado esta sexta-feira numa ação de campanha eleitoral.