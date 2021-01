Japão penaliza infratores às medidas contra a covid-19

A legislação ainda precisa de ser debatida com a oposição e aprovada no parlamento, o que se espera que aconteça em fevereiro.O Japão está a atravessar a sua terceira e pior vaga de covid-19 desde o início da pandemia, tendo registado cerca de 50% do total de casos (351.020) e mortes do agente patogénico (4.830) apenas no último mês e meio.O primeiro-ministro japonês, Yoshihide Suga, declarou um segundo estado de emergência em 11 das 47 prefeituras do país (incluindo Tóquio), que durará, em princípio, até 7 de Fevereiro.A eventual prisão é um dos pontos mais controversos do projeto de lei e espera-se que seja um dos mais calorosamente debatidos., que alteraria a lei sobre medidas especiais contra a covid-19 e outras doenças infecciosas,

As empresas que não cumprirem as normas poderão enfrentar multas de até 300.000 ienes (cerca de 2.380 euros), subindo para 500.000 ienes (3.970 euros) se o território se encontrar em estado de emergência, entre outras medidas.