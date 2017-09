Japão prepara-se para chegada de tufão Talim

Lusa16 Set, 2017, 10:44 | Mundo

Ao fim desta manhã (madrugada em Lisboa), o Talim encontrava-se a cerca de 480 quilómetros a sudoeste da cidade de Kagoshima, disse.

A tempestade está a mover-se lentamente em direção a nordeste, com ventos de até 144 quilómetros por hora.

A JMA advertiu para o risco de aluimentos de terra e aconselhou os residentes do leste e oeste do arquipélago a preparem-se para as chuvas fortes previstas que deverão registar-se ainda antes da passagem do tufão.

A agência meteorológica alertou também para ventos fortes, acompanhados de rajadas, no sul de Kyushu e nas ilhas Amami, a partir de hoje.

De acordo com as últimas previsões, depois de entrar em terra em Kyushu, o Talim deverá continuar a avançar para nordeste, devendo atingir o sudoeste da principal ilha japonesa, Honshu, antes de seguir para o Pacífico, afetando também a ilha de Hokkaido (norte do arquipélago).

A ação do Talim deverá sentir no Japão pelo menos até terça-feira, disse a JMA.

O Talim surgiu nas costas das Filipinas há uma semana e chegou a alarmar Taiwan e a China, incluindo Macau e Hong Kong, levando as autoridades chinesas a retirarem meio milhão de pessoas, antes de a tempestade mudar de rumo e dirigir-se para o Japão.