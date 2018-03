Partilhar o artigo Japão pretende contribuir com 130 milhões para inspeções nucleares à Coreia do Norte Imprimir o artigo Japão pretende contribuir com 130 milhões para inspeções nucleares à Coreia do Norte Enviar por email o artigo Japão pretende contribuir com 130 milhões para inspeções nucleares à Coreia do Norte Aumentar a fonte do artigo Japão pretende contribuir com 130 milhões para inspeções nucleares à Coreia do Norte Diminuir a fonte do artigo Japão pretende contribuir com 130 milhões para inspeções nucleares à Coreia do Norte Ouvir o artigo Japão pretende contribuir com 130 milhões para inspeções nucleares à Coreia do Norte

Tópicos:

Kim Jong Un, Tóquio,