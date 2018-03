Japão propõe à Coreia do Norte encontro entre líderes dos dois países

Lusa22 Mar, 2018, 10:22 | Mundo

Tóquio estendeu esta oferta com o objetivo de lidar com a desnuclearização do país e com os sequestros de cidadãos japoneses cometidos há décadas pelo regime norte-coreano, disseram fontes do governo citadas pela agência japonesa Kyodo.

O porta-voz do executivo, Yoshihide Suga, não quis confirmar esta informação, embora tenha apontado que Tóquio e Pyongyang "mantêm canais abertos de informação" e que o executivo nipónico "contempla todas as opções" para lidar com o Norte, quando questionado hoje numa conferência de imprensa.

O executivo nipónico gostaria de aproveitar a disposição para dialogar ao mais alto nível manifestada pelo hermético regime norte-coreano desde o início do ano e que permitiu a organização de encontros bilaterais com Seul e Pyongyang, agendados para abril e maio.

Se a reunião entre Kim e Abe acontecer, a questão dos sequestros de cidadãos japoneses seria a prioritária a ser tratada do lado japonês, assunto que não é esclarecido há décadas e que é o principal obstáculo para que ambos os países normalizem suas relações diplomáticas.

O Japão e a Coreia do Norte já realizaram dois encontros em 2002 e 2004, em Pyongyang, onde participaram o ex-primeiro-ministro japonês Junichiro Koizumi e o pai do atual ditador norte-coreano, Kim Jong-il.

Essas reuniões ajudaram o Norte a admitir que havia sequestrado 13 japoneses entre as décadas de 1970 e 1980, dos quais cinco puderam voltar ao Japão, enquanto Pyongyang diz que os outros oito teriam morrido.

No entanto, a questão ficou estagnada desde então, sem que o paradeiro dos outros japoneses sequestrados fosse esclarecido (Tóquio sustenta que tinham pelo menos 17 anos de idade).