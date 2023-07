Japão reafirma compromisso com apoio a Timor-Leste

Os compromissos, que abrangem o acesso ao mercado de trabalho japonês de trabalhadores timorenses, foram deixados em encontros que o ministro dos Negócios Estrangeiros japonês, Takei Shunsuke, manteve com o Presidente de Timor-Leste, José Ramos-Horta, e com o primeiro-ministro, Xanana Gusmão.

"O Japão e Timor-Leste são parceiros muito importantes, que partilham valores universais e queremos continuar a colaborar de forma estreita com Timor-Leste", disse Takei Shunsuke, no final do encontro com Xanana Gusmão.

"Trocámos opiniões francas e agradeço imensamente esta oportunidade e a hospitalidade com que me receberam. Tivemos a oportunidade de falar de vários assuntos da cooperação entre o Japão e Timor-Leste e o nosso apoio à adesão de Timor-Leste à ASEAN", frisou.

Durante a reunião, realizada logo depois da posse do novo Governo timorense, Takei Shunsuke afirmou que esta visita, nesta data, "representa o forte compromisso do Japão com Timor-Leste".

Também Xanana Gusmão sublinhou a altura em que visita decorreu e explicou que o encontro permitiu "analisar de forma franca várias áreas de cooperação", incluindo em novos setores.

"Agradecemos o apoio dado até aqui pelo Japão. Falámos da cooperação e de novas áreas de cooperação para o futuro, de forma sincera e com franqueza", indicou.

No final da reunião com José Ramos-Horta, Takei Shunsuke reiterou a disponibilidade do país para acolher trabalhadores timorenses, explicando que está em fase de preparação o envio de 11 técnicos timorenses.

"Relativamente ao programa de formação técnica e estágios técnicos para trabalhadores timorenses que vão trabalhar no Japão, o Governo japonês começou já os preparativos para um grupo inicial de 11 pessoas", disse.

Durante a reunião com o chefe de Estado, Takei Shunsuke analisou, entre outras, questões como o contexto regional e a cooperação bilateral em setores como o desenvolvimento económico, segurança e defesa.

"Japão e Timor-Leste são parceiros na região do indo-pacífico, e partilhamos valores como liberdade, democracia, direitos humanos e Estado de direito", afirmou.