Japão regista 390 novos casos, elevando total para 7.645

O país, que tinha registado 712 casos num navio de cruzeiro em quarentena nos arredores de Tóquio no início do ano, tem agora um total combinado de 8.357 infeções, desde o início da epidemia, e 121 mortos.

O Governo japonês decretou o estado de emergência, por um mês, em Tóquio e outras seis prefeituras consideradas com maior risco de propagação da infeção.

A pandemia da covid-19 já causou mais de 118 mil mortos e infetou quase 1,9 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, sendo os Estados Unidos o país que regista o maior número de mortes (23.529) e de infetados (mais de 570 mil).

O continente europeu, com mais de 962 mil infetados e cerca de 80 mil mortos, é o que regista o maior número de casos, e a Itália é o segundo país do mundo com mais vítimas mortais, contando 20.465 óbitos e mais de 159 mil casos confirmados.

Em Espanha, as autoridades sanitárias apontam 17.489 mortos e mais de 169 mil casos de infeção.

Além de Estados Unidos, Itália e Espanha, os países mais afetados são França, com 14.967 mortos (mais de 137 mil casos), Reino Unido, com 11.329 mortos (88 mil casos), Irão, com 4.585 mortos (73 mil casos), China, com 3.339 mortos (82 mil casos), e Alemanha, com 2.799 mortes (123 mil casos).

Em África, há registo de 793 mortos num universo de mais de 14 mil casos em 52 países, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.