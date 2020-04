Japão regista 568 novos casos, elevando para 10.361 total de infeções

Com os 712 casos da doença detetados no cruzeiro Diamond Princess, que no início do ano esteve sob quarentena, no porto de Yokohama, a sul de Tóquio, o país contabilizou até agora 11.073 doentes, desde o início da epidemia no país em meados de janeiro.

De acordo com os dados divulgados no site da Universidade norte-americana Johns Hopkins, o Japão registou 222 mortos.

As autoridades japonesas começaram a criar centros de testes adicionais em Tóquio e em outras cidades, o que vai permitir acelerar o processo de deteção de doentes.

Na quinta-feira, o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, alargou o estado de emergência a todo o país para travar a propagação do novo coronavírus (SARS-CoV-2) e evitar o colapso do sistema de saúde nipónico.

A nível global, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 158 mil mortos e infetou mais de 2,2 milhões de pessoas em 193 países e territórios. Mais de 502 mil doentes foram considerados curados.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Para combater a pandemia, os governos mandaram para casa 4,5 mil milhões de pessoas (mais de metade da população do planeta), encerraram o comércio não essencial e reduziram drasticamente o tráfego aéreo, paralisando setores inteiros da economia mundial.