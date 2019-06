Japonesas querem acabar com a obrigatoriedade de usar sapatos altos no trabalho

RTP06 Jun, 2019, 15:38 / atualizado em 06 Jun, 2019, 15:55 | Mundo

Yumi Ishikawa, escritora e atriz japonesa, lançou a petição para eliminar a obrigatoriedade de utilizar sapatos de salto alto no local de trabalho, imposta por várias empresas. A petição foi apresentada ao Ministério do Trabalho esta semana e conta já com mais de 24 mil assinaturas.



Ishikawa partilhou a petição no Twitter e iniciou uma campanha intitulada de #KuToo, uma referência ao movimento contra o abuso sexual #MeToo. O nome é o resultado de um jogo de palavras com a palavra japonesa kutsu, que significa sapatos, e kutsuu, dor.











Algumas ativistas descrevem esta obrigação como semelhante aos pés de lótus, uma prática chinesa que consistia em amarrar os pés das mulheres para modificar o formato.





O ministro do Trabalho japonês, Takumi Nemoto , afirmou entretanto que o uso de sapatos altos no local de trabalho "é socialmente aceite como algo necessário e apropriado".

Os argumentos a favor da petição

No local de trabalho, os empregadores japoneses podem exigir que as mulheres usem saltos altos.



The Guardian que no Japão as mulheres são incentivadas a utilizar saltos altos se querem ser levadas a sério no local de trabalho, demonstrando profissionalismo e formalidade. "Nenhuma peça de roupa masculina dificulta o movimento ou causa dor física. Na verdade, os saltos altos fazem parte de uma história de repressão física e sofrimento forçado das mulheres", afirma Brennan. Summer Brennan , autora do livro "Sapato Alto", revela aoque no Japão as mulheres são incentivadas a utilizar saltos altos se querem ser levadas a sério no local de trabalho, demonstrando profissionalismo e formalidade. "Nenhuma peça de roupa masculina dificulta o movimento ou causa dor física. Na verdade, os saltos altos fazem parte de uma história de repressão física e sofrimento forçado das mulheres", afirma Brennan.



Diz ainda que, a partir do século XVIII, os sapatos tornaram-se mais rasos, mas no século XX, quando os sapatos altos se tornaram quase exclusivamente femininos, tornaram-se mais altos, mais finos e mais difíceis de andar. "Saltos altos são uma forma de comunicar feminilidade. Eram considerados uma parte vital da roupa profissional das mulheres nos anos 1970 e 1980 precisamente porque o próprio ato de trabalhar, ter um emprego e procurar sucesso e poder, era visto como inerentemente masculino. Ao invés de reconfigurar o local de trabalho para receber as mulheres, as sociedades em todo o mundo têm-se focado constantemente em reconfigurar as mulheres para encaixar num local de trabalho que não foi construído para elas".



Acrescenta a autora que "os dois movimentos [#KuToo e #MeToo] são sobre uma geração de mulheres que estão a olhar bem para o sofrimento que tomaram como garantido, e a dizer: talvez as coisas não tenham de ser assim".

O problema da desigualdade no Japão





A petição não diz respeito apenas ao problema dos saltos altos. É representativa de uma questão maior: o sexismo na sociedade japonesa. No Índice de Desigualdade de Género , o Japão está em 19.º lugar, uma posição considerada baixa para países desenvolvidos.



Um dos fatores que contribuem para esta desigualdade são os valores familiares, que foram definidos historicamente pela distribuição de papéis. A mulher como dona de casa e o homem como ganha-pão. Apesar de algumas leis surgidas após a II Guerra Mundial, houve uma resistência significativa devido às normas de género tradicionais.



Em 2018, o Governo japonês disse que as mulheres deviam ter "pelo menos três filhos" e que as mulheres solteiras eram um "fardo para o Estado".



E, segundo a OCDE, embora as mulheres constituam 45,4 por cento das licenciaturas no Japão, apenas 18,2 por cento constitui a mão-de-obra e apenas 2,1 por cento dos empregadores são mulheres.



"Hoje, apresentámos uma petição a pedir a introdução de leis que proíbam empregadores de forçar as mulheres a usar sapatos altos, porque é discriminação sexual ou assédio", disse Ishikawa.