JBS espera reiniciar operações nos países afetados por cibertaque

No domingo o grupo brasileiro descobriu que vários dos servidores que suportam os sistemas informáticos na América do Norte e na Austrália foram alvo de "hackers".



"Os nossos sistemas estão a voltar a funcionar e não estamos a poupar recursos para combater esta ameaça", disse o chefe da subsidiária norte-americana, André Nogueira, num comunicado divulgado na terça-feira à noite, no qual a empresa não indica se foi pago algum resgate.



"Dados os progressos feitos pelos nossos peritos (informáticos) e equipas das fábricas nas últimas 24 horas, a grande maioria dos nossos locais de carne de vaca, porco, aves e alimentos preparados estará operacional na quarta-feira (hoje)", acrescentou.



O próprio grupo não especificou publicamente a origem do ataque informático. Mas, de acordo com uma porta-voz da Casa Branca, terá dito às autoridades norte-americanas que era alvo de um ataque cibernético de uma "organização criminosa provavelmente sediada na Rússia".



"A Casa Branca está em contacto direto com o governo russo sobre este assunto e lembra que os Estados responsáveis não devem compactuar com autores de ataques 'ransomware'", frisou Karine Jean-Pierre.



Estes ataques são utilizados para bloquear sistemas informáticos até que as empresas ou instituições paguem um resgate aos piratas informáticos.



Foi um ataque deste tipo que teve como alvo o operador de um enorme oleoduto norte-americano, Colonial Pipeline, no início de maio, causando grandes problemas com o fornecimento de combustível no sudeste dos Estados Unidos durante vários dias.



A JBS foi obrigada na terça-feira a suspender parte da produção nos Estados Unidos e no Canadá.