JD Vance pede mudança e mais segurança nas escolas para travar tiroteios

Naquele que foi o primeiro (e possivelmente único) debate vice-presidencial de 2024, JD Vance abordou alguns dos temas que mais pesam contra os republicanos na corrida eleitoral, nomeadamente a violência armada que assola o país e a questão do aborto.

O parceiro de Trump na corrida presidencial pediu mais segurança nas escolas para conter a violência armada, apesar de os republicanos se oporem a retirar armas de assalto das ruas.

"Eu, infelizmente, acho que temos que aumentar a segurança nas nossas escolas. Temos que fazer as portas trancarem melhor. Temos que tornar as portas mais fortes. Temos que tornar as janelas mais fortes e, claro, temos que aumentar os recursos dos agentes nas escolas, porque a ideia de que podemos magicamente acenar uma varinha e (tirar) as armas das mãos dos bandidos" não é realista, defendeu o senador do Ohio.

A questão da violência armada levou a um breve momento de conciliação entre Vance e Tim Walz, depois que o candidato democrata à vice-presidência mencionou que um dos seus filhos testemunhou um tiroteio num centro comunitário.

O relato de Walz surpreendeu e entristeceu visivelmente Vance, que lamentou a experiência do filho do governador.

No confronto de candidatos a vice-presidente, Vance também afirmou que "nunca apoiou uma proibição nacional do aborto", embora, em 2022, quando concorria ao Senado, ter dito que "certamente gostaria que o aborto fosse ilegal nacionalmente".

No debate, que teve lugar nos estúdios da estação televisiva CBS News em Nova Iorque, Vance disse acreditar que todos os norte-americanos, independentemente da sua condição, merecem ter as suas necessidades básicas atendidas, apelando aos eleitores por uma mudança que passe pelo ex-presidente Donald Trump.

"Acredito que, seja rico ou pobre, você deve poder comprar uma casa, deve poder viver em bairros seguros, não deve ter as suas comunidades inundadas com fentanil, e isso também ficou mais difícil por causa das políticas de Kamala Harris", atacou o senador.

Kamala Harris é "vice-presidente há três anos e meio" e as "suas políticas fizeram piorar esses problemas", advogou.

"Precisamos de mudança, precisamos de uma nova direção, precisamos de um Presidente que já fez isso antes -- e fez bem. Por favor, vote em Donald Trump", instou.