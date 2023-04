Jean-Marie Le Pen hospitalizado em estado grave

Um amigo do antigo político, citado pelo jornal francês "Le Point", referiu que Le Pen, com 94 anos, estaria com "um grande cansaço", o que levou à hospitalização imediata.



O estado de saúde do pai de Marine Le Pen é neste momento considerado grave e já foi chamada ao hospital a família mais próxima, avança o mesmo jornal francês.



Em fevereiro do ano passado, Jean-Marie Le Pen já tinha sido hospitalizado na sequência de um AVC.